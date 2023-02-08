Губернатор Красноярска назвал "старой песней" слухи о своей отставке

Фото: TACC/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слухи о своей отставке, сообщив, что подобная информация распространяется каждый квартал с момента его вступления в должность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное пресс-службой Усса видео с его участием.

"Это очень старая песня, с которой я хорошо знаком. Когда-то я избирался на должность председателя законодательного собрания, и ряд доброжелателей предрекли, что я закончу эту карьеру ровно через три месяца", – отметил он, подчеркнув, что проработал 20 лет.

Губернатор обратил внимание, что намерен выполнять функции главы региона столько, сколько определит президент России и его земляки. В 2023 году Усс снова планирует выдвинуть собственную кандидатуру на пост губернатора Красноярского края.

Ранее в СМИ появилась информация, что весной 2023 года Усса ожидает отставка. Позже пресс-секретарь губернатора Сергей Зыблев опроверг слухи, сообщив, что Усс выполняет функции главы региона и работает в соответствии с расписанием.



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