Слухи о возможной отставке красноярского губернатора не подтвердились

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Слухи о возможной отставке губернатора Красноярского края Александра Усса, которые ранее распространились в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева.

По его словам, на данный момент Усс пребывает в Красноярске и работает в соответствии с расписанием.

"Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий", – заявил Зыблев.

До этого в СМИ со ссылкой на три источника сообщалось, что Усс досрочно покинет свою должность. По данным инсайдера, близкого к президентской администрации, губернатор может уйти в отставку весной.

Ранее поступала информация, что сына главы региона Артема Усса задержали в Италии в октябре прошлого года.

Его и еще четверых россиян подозревают в причастности к контрабанде нефти находящейся под санкциями венесуэльской компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. Сам Усс заявил о своей невиновности, а его отец назвал арест сына политически окрашенным.

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