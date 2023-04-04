Сын красноярского губернатора Артем Усс заявил, что находится в России

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс находится в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Я в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им", – сказал Усс-младший.

По словам бизнесмена, он был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста, поскольку не верит в объективность правосудия в Италии.

Усс и еще четыре гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. В числе обвиняемых также числятся Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 23 марта. Согласно информации СМИ, Усс-младший самовольно избавился от электронного браслета, предназначенного для контроля местонахождения, и покинул съемную квартиру в Милане, где должен был находиться по условиям домашнего ареста.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать сбежавшего. Его отец Александр Усс заявлял, что ничего не знает о местонахождении своего сына.

Он отметил, что квартира, в которой проживал Усс-младший, серьезно охранялась и ее могли посещать даже ночью. Губернатор убежден в невиновности своего сына, а деяния, которые ему инкриминируются, считает отец обвиняемого, не являются преступными.

Сын красноярского губернатора Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

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