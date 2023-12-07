Итальянские силовики опубликовали видео побега Артема Усса

Видео: YouTube/alanews

Бизнесмен из России Артем Усс, который в марте этого года сбежал из-под домашнего ареста под Миланом, скрылся из дома вместе с одним из организаторов побега, а потом поехал к границе Словении в составе кортежа из четырех машин. Соответствующее видео было получено с камер видеонаблюдения итальянскими карабинерами, передает Sky.Tg24.

На опубликованных кадрах видно, как один из организаторов побега зашел в дом бизнесмена с сумкой в руке и ушел из него спустя некоторое время уже вместе с Уссом. Также камера запечатлела отъезд кортежа из квартиры, где российский предприниматель находился под домашним арестом.

На пресс-конференции главный прокурор Милана Марчелло Виола заявил, что побег Усса был тщательно спланирован, так как его организаторы долгое время исследовали местность, передвигаясь специально на разных машинах. При этом он уточнил, что доказательств причастности спецслужб РФ и супруги Усса к побегу бизнесмена пока не обнаружено. По его словам, у двух подозреваемых, участвующих в операции, имеются судимости.

Также местные СМИ со ссылкой на материалы прокуратуры уточнили, что у организаторов побега было специальное устройство, которое позволило прервать сигнал электронного браслета, поэтому сигнал тревоги появился с опозданием. Карабинеры приехали к Уссу "почти через час", а проникнуть в дом смогли только с помощью пожарных, которые взломали дверь, добавила газета il Foglio.

В прокуратуре отметили, что за 79 дней браслет срабатывал 124 раза. Так, некоторые из оповещений совпадают по времени с осмотрами места, которые проводили организаторы побега, заключили в миланском ведомстве.

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В октябре 2022 года Усс и еще четыре человека были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. Российское диппредставительство в Италии заявляло, комментируя его арест, что сотрудники Генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с предпринимателем дважды.

В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в США. Уже в январе 2023-го суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчине могло грозить 75 лет лишения свободы.

23 марта этого года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под ареста. В начале апреля предприниматель прибыл в РФ. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии.

Позже власти Италии сообщили об аресте виллы предпринимателя и его активов на сумму около 160 тысяч евро.



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