Власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артема Усса

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Итальянские власти сообщили о заморозке активов сына экс-губернатор Красноярского края Александра Усса Артема. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Отмечается, что под арест попала вилла российского предпринимателя и его активы на сумму около 160 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что карточка Усса-младшего исчезла из базы розыска МВД РФ. В базу Усс-сладший был внесен в 2022 году, его его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.

В октябре 2022 года российский предприниматель и еще четыре россиянина были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денег.

Усс-младший принял решение уехать в Италию. После российское диппредставительство заявляло, комментируя его арест, что сотрудники генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с предпринимателем дважды. Миланский суд отпустил Усса-младшего под домашний арест.

23 марта Усс-младший сбежал из-под ареста и покинуть охраняемую съемную квартиру, избавившись от электронного браслета. После произошедшего экс-губернатор и отец Усса сообщал СМИ, что не знает о том, где мог бы находиться его сын. Он заявил, что его сын ни в чем невиновен.

В начале апреля Усс-младший прибыл в Росиию. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии. После прибытия он направился к следователю в Москве.

