Заочно арестованный Артем Усс добровольно явился к следователю в Москве

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Заочно арестованный сын красноярского губернатора Артем Усс добровольно явился к следователю в Москве, сообщил его адвокат Алексей Тихомиров.

"Артем Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест. – Прим. ред.) и взял с него подписку о невыезде", – передает РИА Новости слова защитника.

Усса и еще четырех граждан России в октябре прошлого года обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. В числе обвиняемых также числятся Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.

Позже в посольстве России в Италии заявили, что сотрудники российского генконсульства в Милане провели две встречи с Уссом. Там также пояснили, что перед экстрадицией в США в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела. В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест.

В январе этого года суд Милана запросил у Соединенных Штатов дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчина максимально может быть приговорен к 75 годам лишения свободы.

Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 23 марта. По информации СМИ, он самостоятельно избавился от электронного браслета, предназначенного для контроля местонахождения, и покинул съемную квартиру в Милане, где должен был находиться по условиям домашнего ареста.

Немногим позже его отец Александр Усс заявил, что ничего не знает о местонахождении своего сына. Он отметил, что квартира, в которой проживал Усс-младший, серьезно охранялась и ее могли посещать даже ночью. Губернатор убежден в невиновности своего сына, а деяния, которые ему инкриминируются, считает отец обвиняемого, не являются преступными.

4 апреля Усс-младший сообщил, что находится в России. Он подчеркнул, что совершил побег, так как не верит в объективность правосудия в Италии.



Адвокат подтвердил информацию о побеге Артема Усса

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