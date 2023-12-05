Госдеп США пообещал 7 млн долларов за местонахождение Артема Усса

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Награда в размере 7 миллионов долларов обещана за местонахождение бизнесмена Артема Усса, соответствующее заявление сделал американский Госдеп.

"Сегодня (5 декабря 2023 года. – Прим. ред.) Госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью в размере до 7 миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В октябре 2022 года Усс и еще четыре человека были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. Российское диппредставительство в Италии заявляло, комментируя его арест, что сотрудники Генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с предпринимателем дважды.

В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в США. Уже в январе 2023-го суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчине могло грозить 75 лет лишения свободы.

23 марта этого года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под ареста. В начале апреля предприниматель прибыл в РФ. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии.

Позже власти Италии сообщили об аресте виллы предпринимателя и его активов на сумму около 160 тысяч евро.



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