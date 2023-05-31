Сербы помогали сыну экс-губернатора Усса организовать побег из Италии – СМИ

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Сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артему во время его побега из Италии могли помогать сербские преступники. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Опираясь на международную сеть помогавших ему граждан, Усс смог скрыться от итальянской полиции и как минимум один раз сменить автомобиль, отметили источники.

Предпринимателю удалось пересечь несколько границ во время его поездки в Сербию, откуда он, как считают собеседники, вылетел в Москву.

По мнению властей Италии, российская разведка не принимала непосредственного участия в побеге Усса из-под домашнего ареста, так как в ведомстве опасались возможного наблюдения, рассказал один из источников.

В октябре 2022 года Усс и еще четыре человека были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.

После этого Усс уехал в Италию. Российское диппредставительство заявляло, комментируя его арест, что сотрудники Генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с предпринимателем дважды.

Миланский суд отпустил предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в США.

23 марта этого года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под ареста. Экс-губернатор Александр Усс сообщал, что он не считает сына виноватым.

В начале апреля предприниматель прибыл в РФ. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии.

Позже власти Италии сообщили об аресте виллы предпринимателя и его активов на сумму около 160 тысяч евро.

