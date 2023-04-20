Карточка российского предпринимателя Артема Усса пропала из базы розыска МВД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Карточка сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД РФ, следует из информации, находящейся на сайте ведомства.

Усс-младший был внесен в базу розыска в октябре 2022 года, его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. В данный момент информации о нем на сайте МВД нет.

"По вашему запросу нет информации", – говорится в ответе на запрос при попытке проверить Усса-младшего в базе.

В октябре прошлого года Усс-младший, а также Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Тюляков были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денег.

Усс уехал в Италию, после чего российское диппредставительство заявляло, что сотрудники генконсульства РФ в Милане провели две встречи с предпринимателем. Миланский апелляционный суд отпустил его под домашний арест, из-под которого он сбежал 23 марта. Усс смог снять электронный браслет и покинуть съемную квартиру.

Его отец Алексндр Усс сообщал СМИ, что не знает о том, где мог бы находиться его сын. Он подчеркнул, что съемная квартира, в которой проживал предприниматель, постоянно находилась под охраной. Губернатор заявил, что его сын ни в чем невиновен.

В начале апреля Усс-младший прибыл в РФ. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии. После своего прибытия он сам пришел к следователю в Москве.

Ранее министр юстиции Италии Карло Нордио заявлял, что власти страны рассматривают возможность заморозки активов предпринимателя. Он сообщил, что проводятся необходимые проверки, чтобы выяснить, есть ли шанс применить процедуры по замораживанию активов россиянина.

