Артем Усс заявил, что побег из Италии в РФ был для него внезапным

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Бизнесмен и сын бывшего губернатора Красноярского края Артем Усс сообщил, что его побег в РФ из-под домашнего ареста в Италии был для него внезапным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова Усса.

"Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями", – отметил он.

Усс добавил, что он готовился к многолетним судебным разбирательствам, в связи с чем побег действительно оказался для него внезапным.

Бизнесмен также назвал смехотворными заявления о том, что "услуги по обмену" были оплачены им либо его семьей. Вместе с тем Артем Усс не стал называть истинных организаторов побега, сообщив, что по этой теме и так было сказано достаточно.

В октябре 2022 года Усс и еще четыре человека были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. Российское диппредставительство в Италии заявляло, комментируя его арест, что сотрудники Генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с предпринимателем дважды.

В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в США. Уже в январе 2023-го суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчине могло грозить 75 лет лишения свободы.

23 марта того же года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под ареста. В начале апреля предприниматель прибыл в РФ. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии.

Позже власти Италии сообщили об аресте виллы предпринимателя и его активов на сумму около 160 тысяч евро.

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