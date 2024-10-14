Комитет ЕП поддержал кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов РФ

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Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал в пользу разработанного Еврокомиссией механизма выделения Киеву кредита в размере 35 миллиардов евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания.

При этом погашение кредита будет производиться из доходов от замороженных суверенных активов России.

"Предложение принято большинством голосов без изменений", – констатировал председательствовавший на специальном заседании евродепутат из Германии Берд Лан.

Следующим шагом после согласования профильным комитетом станет формальное обсуждение и утверждение данного положения депутатами Европарламента. Это должно произойти на пленарной сессии, которая запланирована на 22 октября.

Постоянные представители стран Европейского союза, предварительно, согласовали механизм выдачи Украине соответствующего кредита 9 октября.

При этом в июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Позднее Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Эти средства планировалось выделить в рамках Фонда для Украины.

