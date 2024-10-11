РИА Новости: Всемирный банк создал новый фонд финансовой помощи Украине

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Всемирный банк сформировал новый фонд финансовой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции банка.

По его словам, создание нового финансового посреднического фонда было утверждено Советом директоров Всемирного банка большинством голосов 10 октября.

Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и Соединенные Штаты. Они собираются внести не менее 10 миллиардов долларов. Также о своей готовности поддержать фонд сообщили в Великобритании, однако не стали уточнять конкретные суммы.

Собеседник агентства подчеркнул, что целью фонда станет поддержка усилий Киева в реализации реформ, достижении макроэкономической стабильности, восстановлении и реконструкции.

Таким образом, Всемирный банк не позволит украинским властям бесконтрольно распоряжаться средствами фонда, к примеру, тратить их на военные нужды.

"Такие инструменты предусмотрены самой конструкцией финансового посреднического фонда. Хотя решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители украинского правительства, бесконтрольно распоряжаться средствами фонда не получится", – отметил источник.

Полученные средства Киев сможет использовать только по правилам Всемирного банка о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений.

Российская сторона, в свою очередь, выступила против создания нового фонда для Украины, однако доля голосов РФ во Всемирном банке не позволяет блокировать такие решения. Вместе с тем руководство банка заверило, что средства в фонд будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров, а не из заблокированных активов России на Западе.

Постоянные представители стран Евросоюза ранее согласовали механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.

При этом окончательное утверждение требует согласования Европарламента.