Постпреды стран ЕС согласовали Киеву кредит на 35 млрд евро под российские активы

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Постоянные представители стран Европейского союза, предварительно, согласовали механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское председательство в ЕС.

"Сегодня постпреды согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов, касающихся использования доходов от российских активов для обслуживания и выплаты кредитов", – подчеркивается в заявлении.

При этом окончательное утверждение требует согласования Европарламента.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Позднее Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Уже в июле ЕС предложил странам-членам варианты заморозки российских активов Центрального банка на длительный период. Двумя вариантами являются бессрочная заморозка активов, которая будет регулярно пересматриваться, или же продление ограничений до 18, 24 или 36 месяцев.

