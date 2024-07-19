Euroclear переведет 1,55 млрд евро доходов от активов РФ в фонд ЕС для Украины

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Депозитарий Euroclear планирует в июле перевести 1,55 миллиарда евро доходов от российских активов в фонд Евросоюза (ЕС) для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

В Euroclear уточнили, что по итогам первых шести месяцев 2024 года компания получила доход в 3,4 миллиарда евро от реинвестирования заблокированных активов РФ. В общей сложности на этой площадке блокировано более 200 миллиардов евро от финансовых активов России.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила новый транш бюджетной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках фонда для Украины.

До этого Саудовская Аравия пригрозила распродавать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию российских активов. В Минфине страны идею не поддержали, указав, что отношения с G7 и другими государствами основаны на взаимном уважении. Также аналитики отметили, что само обсуждение этого вопроса дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" забыла.