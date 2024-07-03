США выделили 2,2 млрд долларов на боеприпасы для Patriot и NASAMS для Украины

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Соединенные Штаты выделили 2,2 миллиарда долларов на закупку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot и NASAMS для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

В документе указано, что военное ведомство США направляет деньги "из средств инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)".

Ранее в Белом доме заявили о новом пакете помощи для Киева. Помимо ракет для ПВО, туда войдут артиллерия и боеприпасы для HIMARS.

До этого главы МИД Евросоюза поддержали перечисление 2,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Киеву. Так, 1,4 миллиарда евро планировалось перечислить Украине 3 июля, еще один миллиард – до конца 2024 года.