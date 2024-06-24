Боррель: главы МИД ЕС решили выделить Киеву 2,4 млрд евро активов РФ

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Главы МИД ЕС одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных активов РФ в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины", – цитирует его ТАСС.

1,4 миллиарда евро, по словам Борреля, перечислят Киеву 3 июля, а еще 1 миллиард – до конца года. Эти средства пойдут на закупку систем ПВО и боеприпасов, а также поддержку оборонной промышленности украинского государства.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтверждал, что страны Евросоюза достигли окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных активов РФ. Тогда глава дипломатии ЕС утверждал, что первая прибыль может поступить на счета Киева уже на следующей неделе, с 1 по 7 июля.

