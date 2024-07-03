Песков: Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность украинского урегулирования без РФ

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На встрече Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили бесперспективность любых форматов урегулирования украинского конфликта без участия России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на видео, которое опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что на встрече Украине было уделено центральное внимание.

Также в ходе переговоров Путин заявил, что РФ и КНР последовательно развивают план экономического сотрудничества до 2030 года, который был утвержден в марте 2023-го. До этого российский лидер выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани. Помимо него, Путин также ждет на саммите БРИКС президента ЮАР Сирилу Рамапосу, которого поздравил с переизбранием.