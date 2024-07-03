03 июля, 17:31Политика
Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной
Фото: depositphotos/imaginative
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной, передает канцелярия турецкого президента по итогам встречи лидеров в Астане.
"Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент", – цитирует канцелярию ТАСС.
В рамках встречи Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией и актуальную ситуацию в украино-российском конфликте. Главы государств также подняли вопросы нападения Израиля на палестинские территории, поисков снятия напряженности в Сирии и борьбы с терроризмом.
Турецкий президент добавил, что его страна продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире.
Кроме того, в рамках ШОС Эрдоган пригласил Путина посетить его страну в самые кратчайшие сроки. Лидер РФ, в свою очередь, выразил надежду на участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани.