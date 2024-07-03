Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной, передает канцелярия турецкого президента по итогам встречи лидеров в Астане.

"Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент", – цитирует канцелярию ТАСС.

В рамках встречи Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией и актуальную ситуацию в украино-российском конфликте. Главы государств также подняли вопросы нападения Израиля на палестинские территории, поисков снятия напряженности в Сирии и борьбы с терроризмом.

Турецкий президент добавил, что его страна продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире.

Кроме того, в рамках ШОС Эрдоган пригласил Путина посетить его страну в самые кратчайшие сроки. Лидер РФ, в свою очередь, выразил надежду на участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани.

