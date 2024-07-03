Эрдоган пригласил Путина приехать в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить его страну в самые кратчайшие сроки. Такое заявление он озвучил в начале встречи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает "Интерфакс".

Саммит проходит с 3 по 4 июля. На нем лидеры стран ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности. Также состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам мероприятия будут подписаны Астанинская декларация и прочие совместные документы. Кроме того, состоится встреча в формате "ШОС плюс" с участием глав государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, глав международных организаций и гостей казахстанского председательства.

Кроме того, лидер РФ также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

