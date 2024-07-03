Песков заявил, что Путин в Астане может встретиться с генсеком ООН

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Владимир Путин может встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем на предстоящем заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах – будет возможность", – цитирует официального представителя Кремля сайт "Аргументы и факты".

Помимо этого, Песков не исключил возможные контакты Путина с катарской делегацией в Астане. По его словам, в данный момент они находятся в стадии согласования.

В Астану президент РФ прибыл в ночь на 3 июля. Лидеры стран ШОС обсудят на саммите состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности. Также состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам мероприятия будут подписаны Астанинская декларация и прочие совместные документы. Кроме того, состоится встреча в формате "ШОС плюс" с участием глав государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, глав международных организаций и гостей казахстанского председательства.

