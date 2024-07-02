Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом 3 июля

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Владимир Путин 3 июля встретится на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам Ушакова, большинство двусторонних контактов пройдет до открытия саммита. Предполагается, что первая беседа состоится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, затем – с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, после этого – с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Потом пройдут встречи с Си Цзиньпином и Эрдоганом.

Политик добавил, что перед отправлением на неофициальный обед саммита Путин побеседует с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Помощник президента РФ добавил, что Путин и Эрдоган обсудят важные и чувствительные вопросы, также может быть затронута тема будущего визита лидера России в Турцию.

Согласно графику российского президента, продолжил Ушаков, 4 июля будут в основном мероприятия саммита, но может быть время для кратких двусторонних встреч. Отдельных переговоров Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко не запланировано, подчеркнул он.

Саммит ШОС пройдет 3–4 июля в Астане. Си Цзиньпин считает, что мероприятие сплотит большую семью стран, участвующих в объединении, а также откроет новую страницу партнерства. Он также обратил внимание на работу Казахстана в рамках своего председательства в ШОС, благодаря которой удалось повысить авторитет организации.