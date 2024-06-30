30 июня, 18:38Политика
Лавров и новый глава МИД Белоруссии договорились продолжать тесное взаимодействие
Фото: depositphotos/borkus
Глава МИД РФ Сергей Лавров и недавно назначенный министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в телефонном разговоре договорились о продолжении тесного взаимодействия на многосторонних площадках. Об этом сообщается на сайте МИД России.
По данным министерства, главы дипведомств обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Кроме того, Лавров поздравил Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел "братской страны", дополнили в МИД РФ.
Ранее Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудили вопросы обороны и безопасности. Главы двух стран обменялись точками зрения о ситуации, сложившейся в регионе и перспективах ее развития.
Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили экономические вопросы и реализацию договоренностей, достигнутых в Минске 24 мая. Президенты также обсудили совместную работу и сотрудничество за границей двух стран.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине