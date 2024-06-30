Лавров и новый глава МИД Белоруссии договорились продолжать тесное взаимодействие

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и недавно назначенный министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в телефонном разговоре договорились о продолжении тесного взаимодействия на многосторонних площадках. Об этом сообщается на сайте МИД России.

По данным министерства, главы дипведомств обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Кроме того, Лавров поздравил Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел "братской страны", дополнили в МИД РФ.

Ранее Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудили вопросы обороны и безопасности. Главы двух стран обменялись точками зрения о ситуации, сложившейся в регионе и перспективах ее развития.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили экономические вопросы и реализацию договоренностей, достигнутых в Минске 24 мая. Президенты также обсудили совместную работу и сотрудничество за границей двух стран.