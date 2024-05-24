Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне доверия между РФ и Белоруссией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уровень взаимодействия и доверия между Москвой и Минском является беспрецедентно высоким, сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух стран. По словам главы государства, между Россией и Белоруссией к настоящему моменту не осталось нерешенных вопросов.

Кроме того, президент подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.

Владимир Путин прибыл с визитом в Белоруссию 23 мая. Планировалось, что во время пребывания российского лидера в республике он и Лукашенко обсудят вопросы безопасности.

Также политики собирались поднять во время беседы тему ядерных учений РФ с участием белорусских военных. Кроме того, в рамках переговоров планировалось обсудить развитие стратегического партнерства двух стран, а также перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что во время беседы с Путиным им удалось прийти к предварительным договоренностям по энергетике. Российский лидер принял решение по ценам на нефть и газ для Белоруссии. Теперь главам двух государств предстоит согласовать окончательные условия сделки.