Владимир Путин прибыл с визитом в Белоруссию

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Владимир Путин прибыл 23 мая в Минск с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, где Путина встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что визит Путина в Белоруссию будет длиться два дня. За это время российский президент проведет переговоры с Лукашенко.

До этого президент Белоруссии заявлял, что мировое сообщество никогда не находилось в такой близости к началу ядерной войны, как в данный момент. По его словам, высказывания политиков на Западе могут привести к обострению напряженности не только в Европе, но и во всем мире.