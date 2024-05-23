Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вечером 23 мая поедет в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где состоятся переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня будет обширное общение двух президентов. Также завтра будет целый день этого официального визита", – отметил он.

Президент Белоруссии последний раз прилетал в Россию на парад Победы, который прошел на Красной площади. По традиции на параде выступил Владимир Путин. Он поздравил россиян с праздником и заявил, что Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу против нацизма и традиции союзничества. Александр Лукашенко высоко оценил организацию торжественного мероприятия.

