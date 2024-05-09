Лукашенко высоко оценил организацию парада Победы в Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее посетивший в Москве парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, высоко оценил его организацию. Его слова приводит ТАСС.

"Искренне и абсолютно честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку", – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, парад, состоявшийся в 2024 году, был совсем не похож на предыдущие. Он отметил, что Россия поймала момент и сделала все необходимое.

Парад Победы ранее состоялся на Красной площади в Москве. В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

