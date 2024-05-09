"Роскосмос" опубликовал спутниковые фото памятников советским воинам

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

"Роскосмос" показал спутниковые снимки памятников советским солдатам-освободителям, воздвигнутые по всему миру. Они были опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

На снимках можно заметить памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве, Площадь Победы в Минске и памятник Воину-освободителю в Берлине. Также "Роскосмос" запечатлел монумент в центре Будапешта, пхеньянский монумент "Освобождение" и парк имени 28 панфиловцев в Казахстане.

"79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей – мы чтим память тех, кто подарил нам мирную жизнь. После войны в разных странах, от Европы до Азии, воздвигнуты тысячи памятников советским воинам-освободителям", – отметила госкорпорация.

Утром 9 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, спикер парламента Ален Симонян и представители политического и военного руководства страны посетили парк Победы в Ереване и возложили цветы к Вечному огню в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Армянский премьер поздравил граждан с Днем Победы, подчеркнув, что роль армянского народа в деле победы неоценима.

Вместе с тем Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

