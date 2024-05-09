Руководство Армении возложило цветы к Вечному огню по случаю Дня Победы

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, спикер парламента Ален Симонян и представители политического и военного руководства страны посетили парк Победы в Ереване и возложили цветы к Вечному огню в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию возложения транслировали местные телеканалы.

Армянский премьер поздравил граждан с Днем Победы, подчеркнув, что роль армянского народа в деле победы неоценима. Он напомнил, что более полумиллиона армян внесли свой значительный вклад в Советскую Армию, из них погибли 300 тысяч, а 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза.

В Армении по случаю Дня Победы пройдут праздничные мероприятия. В 11:10 запланировано шествие "Бессмертного полка".

Накануне Владимир Путин поздравил лидеров и граждан ряда стран бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравительные послания были высланы в адрес лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народов Грузии и Молдавии.



В поздравлении российский лидер указал, что мы глубоко благодарим и воздаем уважение всем, кто в те годы сражался на фронте и трудился в тылу, приближая Победу ценой жертв и лишений. Он выразил уверенность, что братская дружба, закаленная в годы войны, останется надежной основой для развития отношений между странами и народами бывшего Советского Союза.



