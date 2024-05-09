Полиция не позволила "Бессмертному полку" пройти единым строем в Берлине

Фото: ТАСС/Вячеслав Филиппов

Сотни человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Берлине в День Победы. Однако полиция не позволила пройти им единым строем, сообщает ТАСС.

Пришедшие собрались в парке Тиргартен, где возложили цветы к мемориалу павшим советским воинам. Некоторые прибыли со Знаменами Победы, в толпе звучали песни военных лет и крики "Ура". Спустя некоторое время полиция решила пускать участников акции к памятнику лишь группами по 10 человек и в сопровождении правоохранительных органов, что вызвало возмущение.

По словам одной из участниц акции, ее прадед был капитаном, три раза получил контузию и встретил окончание войны в больнице.

"Я живу в Берлине пять лет и каждый раз прихожу на акцию", – отметила она.

Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади.

Он завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага. Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя Прощание славянки.

В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.