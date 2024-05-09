Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34 в Россию

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле поблагодарил его за передачу танков Т-34. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы", – сказал российский лидер, отметив, что демонстрация техники важна для воспитательной работы с молодым поколением.

Вместе с этим Путин заявил, что рад видеть Сисулита в Москве, особенно по случаю Дня Победы. Он также выразил уверенность, что пребывание президента Лаоса в России будет результативным, интересным и полезным.

Ранее танк Т-34 возглавил механизированную колонну на параде на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

