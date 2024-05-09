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09 мая, 10:43

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Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Танк Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Продолжила парад группа легкой колесной техники, в которую в этом году впервые вошли новейший бронеавтомобиль К-53949 "Феникс" и санитарный автомобиль для эвакуации раненых "Линза".

Также по Красной площади проедут бронеавтомобиль для спецподразделений "Тигр-М", бронемашина ВПК-59095С ("ВПК-Урал"), бронетранспортер БТР-82А. Следом на брусчатку выедет широкая линейка ракетных и артиллерийских комплексов, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс".

Всего на главной площади столицы пройдут 70 единиц техники. После этого в небе пролетят две авиационные группы – "Русские витязи" и "Стрижи".

Участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади принимают более 9 тысяч военнослужащих. В пешую колонну вошли военные полки, батальоны и роты, которых разделили по видам войск ВС России.

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. На Красной площади можно увидеть и участников СВО.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

В этом году в России отменили очное шествие "Бессмертного полка". Такое решение приняли из-за угроз общественной безопасности. Вместо шествия проходит всероссийская акция "Стена Памяти".

Такие стены открыли в разных учреждениях культуры, образования, на российских предприятиях, а также за рубежом. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии передадут во всероссийский исторический проект "Лица Победы".

Праздничную программу ко Дню Победы подготовили около 30 московских парков

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