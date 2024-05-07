Лукашенко заявил о приближении мира к ядерной войне

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Мировое сообщество никогда не находилось в такой близости к началу ядерной войны, как в данный момент. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, высказывания политиков на Западе могут привести к обострению напряженности не только в Европе, но и во всем мире.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается поддаваться ни на какие провокации и не планирует ни с кем воевать. Однако при нападении на его страну республика будет готова нанести врагу невосполнимый ущерб, уточнил он.

Президент Белоруссии также указал, что на все попытки устрашения республика будет отвечать последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания.

