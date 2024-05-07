Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия в Белоруссии

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Проверка сил и средств – носителей нестратегического ядерного оружия носит исключительно оборонительный характер. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул первого".

По его словам, соответствующая проверка будет организована в рамках второго этапа мер реагирования. Кроме того, он подчеркнул, что отработка сил и средств – носителей нестратегического ядерного оружия будет осуществляться впервые.

Также Лукашенко указал на то, что его страна не будет поддаваться на провокации и вступать в боевые действия с какой-то страной. Однако при нападении на Белоруссию республика будет готова нанести врагу невосполнимый ущерб, уточнил он.

"Бросать людей в горнило войны – это не ко мне. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы", – объяснил президент Белоруссии.

При этом, по его словам, на все попытки устрашения республика будет отвечать последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания.

Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств – носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

Проверку проведут в соответствии со строгим регламентом времени, установленным Верховным главнокомандующим Белоруссии. В ходе нее проверят весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

