Путин: РФ и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

24 мая, 17:33Политика
Фото: kremlin.ru
В ближайшее время планируется отменить роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.
Таким образом, мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети, подчеркнул Путин.
Президент России прибыл в Минск с официальным визитом 23 мая. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, визит Путина продлится два дня.
24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин принял решение по ценам на нефть и газ для Белоруссии. Однако главам государств еще предстоит согласовать окончательные условия сделки.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине