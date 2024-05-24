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24 мая, 17:33

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Путин: РФ и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Фото: kremlin.ru

В ближайшее время планируется отменить роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

Таким образом, мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети, подчеркнул Путин.

Президент России прибыл в Минск с официальным визитом 23 мая. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, визит Путина продлится два дня.

24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин принял решение по ценам на нефть и газ для Белоруссии. Однако главам государств еще предстоит согласовать окончательные условия сделки.

Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине

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