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24 мая, 17:05

Политика

Путин и Лукашенко достигли предварительных договоренностей по энергетике

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин принял решение по ценам на нефть и газ для Белоруссии, однако им предстоит согласовать окончательные условия сделки. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение", – сказал Лукашенко во время переговоров с президентом России в Минске.

Путин прибыл с визитом в республику 23 мая. На переговорах лидеры планировали обсудить вопросы безопасности, а также ядерных учений РФ с участием белорусских военных, а также вопросы, касающиеся развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и прочие темы международной повестки дня.

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