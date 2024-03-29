Путин назвал отношения с ближайшими соседями наиболее важными для РФ

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Отношения с ближайшими партнерами, друзьями и соседями имеют наибольшее значение для России, заявил Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза страны.

"Уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растет. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга", – цитирует его РИА Новости.

До этого российский президент и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали план развития Союзного государства России и Белоруссии на 2024–2026 годы. В него, в частности, вошел декрет о реализации единой промышленной политики.