Путин обсудит с Лукашенко вопросы безопасности и второй фазы ядерных учений

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Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить с президентом республики Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также ядерных учений РФ с участием белорусских военных. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"В общем, у нас очень большая повестка. Я очень рад, что удалось приехать именно сегодня, чтобы спокойно, используя это неформальное время, поговорить по всем этим вопросам", – добавил президент РФ.

В пресс-службе Кремля добавили, что в рамках переговоров также планируется обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и прочие темы международной повестки дня.

Основные мероприятия запланированы на 24 мая.

Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом вечером 23 мая. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, где его лично встретил Лукашенко.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, визит Путина в Белоруссию будет длиться два дня.