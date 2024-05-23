Песков: король Бахрейна не передавал Путину предложений по урегулированию на Украине

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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа не выдвигал Владимиру Путину инициатив по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом не заходила (речь. – Прим. ред.), хотя мировоззренчески отмечалось сходство взглядов на международные дела", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Накануне король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Москву. СМИ до этого сообщали, что целью визита политика станут переговоры о двустороннем сотрудничестве с Владимиром Путиным.

До этого Бахрейн подал заявку на вступление в БРИКС. С 1 января 2024 года к блоку присоединились еще пять стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет.

