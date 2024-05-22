Король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл с официальным визитом в Россию, пишет ТАСС.

Уточняется, что самолет лидера страны приземлился в одном из московских аэропортов.

Ранее бахрейнские СМИ уже анонсировали визит Халифа в РФ. По их данным, после переговоров с Владимиром Путиным планируется провести переговоры о двустороннем сотрудничестве. Затем лидеры двух стран обсудят текущую обстановку в мире, а также подпишут ряд документов.

