Страны БРИКС утвердили правила расширения объединения

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Главы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

Она уточнила, что дополнительные детали по поводу расширения сообщества должны быть представлены лидерами пяти стран до завершения саммита 24 августа.

Подготовкой концепции расширения и принципами его реализации представители стран БРИКС занимались с января. Формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Это Таиланд, Аргентина, Бангладеш, Гондурас, Египет, Индонезия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Куба, Бахрейн, Эфиопия, Вьетнам, Кувейт.

Ранее Владимир Путин предложил провести следующий саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года, в Казани. Отмечается, что конкретные даты будут согласованы.

Также российский лидер подчеркнул, что объединение БРИКС выступает против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма. По его словам, к кризису, произошедшему на Украине, привело то, что некоторые страны Запада предприняли попытку сохранения гегемонии в мире.

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