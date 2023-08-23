Путин заявил, что страны БРИКС выступают против политики неоколониализма в мире

Фото: AP Photo/Russian Foreign Ministry Press Service

Объединение БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, выступает против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося колониализма, неоколониализма", – сказал он во время заседания лидеров государств объединения.

По его словам, к кризису, произошедшему на Украине, привело то, что некоторые страны Запада предприняли попытку сохранения гегемонии в мире.

Российский лидер в рамках своего выступления подчеркнул, что действия РФ на Украине направлены на то, чтобы закончить конфликт, развязанный киевским режимом против мирного населения.

"Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец в той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе", – отметил Путин.

Президент России добавил, что БРИКС выступает за создание многополярного миропорядка, который будет основан на международном праве, в том числе включая право народов на собственное развитие.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в XV саммите БРИКС, который будет проходить с 22 по 24 августа в формате видеоконференции. Отмечалось, что на заседаниях участники обсудят вопросы, связанные с деятельностью объединения, вопросы его расширения, глобальную, региональную повестку дня, перспективы дальнейшего развития в ряде областей.

Утром 22 августа в столицу ЮАР Йоханнесбург прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он будет присутствовать на саммите БРИКС все дни в очном формате.



Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР