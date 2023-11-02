Бахрейн отозвал посла из Израиля

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Бахрейн отозвал своего посла из Израиля, израильский посол также отбыл из Манамы. Экономические отношения прекращены, пишет РИА Новости со ссылкой на парламент королевства.

Отмечается, что подобное является подтверждением "твердой исторической позиции" Бахрейна в поддержку Палестины и прав ее народа.

В нижней палате парламента добавили, что продолжение войны и "израильская эскалация" в свете несоблюдения международного гуманитарного права побуждает его требовать больше мер и решений, которые сохранят жизни гражданских лиц в секторе Газа и во всех палестинских районах.

Дипотношения между Бахрейном и Израилем были установлены в 2020 году в рамках инициированных Штатами "Авраамовых соглашений" по налаживанию отношений между странами арабского мира и Израилем.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ