20 мая, 12:56Безопасность
Песков заявил, что учения по применению ядерного оружия пройдут в свои сроки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия проведут в соответствующие сроки. Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля уточнил, что точные даты проведения учения нужно уточнять в министерстве обороны России.
Ранее Владимир Путин завил, что учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дополнил, что Москва и Минск решили синхронизировать учения. Страны проведут вместе второй и третий этапы.