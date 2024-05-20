Песков заявил, что учения по применению ядерного оружия пройдут в свои сроки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия проведут в соответствующие сроки. Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля уточнил, что точные даты проведения учения нужно уточнять в министерстве обороны России.

Ранее Владимир Путин завил, что учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дополнил, что Москва и Минск решили синхронизировать учения. Страны проведут вместе второй и третий этапы.