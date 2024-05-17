Медведев: ядерные бомбы РФ мощнее "Малыша" и "Толстяка"

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Ядерные бомбы РФ намного мощнее, чем снаряды "Малыш" и "Толстяк", которые США сбросили на Японию в 1945 году. Об этом заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отреагировав на передачу западными странами модернизированного дальнобойного оружия Украине.

Он напомнил, что нестратегическое ядерное оружие, с использованием которого Россия планирует проводить учения, является весьма растяжимым понятием. По его словам, к такому вооружению относят ядерные заряды, которые "превышают мощность Little Boy и Fat Man".

"Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа", – предупредил Медведев властей Запада.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием, во время которых отработают методы его подготовки и применения. Как указали в Минобороны, целью учений является повышение уровня готовности российских нестратегических сил к выполнению боевых задач. Отмечается, что в мероприятии примут участие авиация, ВМФ России и ракетные соединения Южного военного округа.

