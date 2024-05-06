МИД: Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности

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Россия в качестве ответа на недружественные шаги США активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом российское дипведомство сообщило на своем сайте.

Там отметили, что с учетом проведения ранее объявленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и накопленных российским военно-промышленным комплексом (ВПК) наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании подобных вооружений географию их размещения МИД РФ оставляет на свое усмотрение.

Как указано в публикации, в стремлении нарастить многоплановые угрозы РФ Соединенные Штаты открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые были ранее запрещены по Договору о РСМД.

Позже США разрушили это соглашение и активизировали разработку и испытания снарядов такого класса, а также начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании нужной инфраструктуры, отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что американцы уже стали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками". В МИД РФ заявили, что страна оставляет за собой право реагировать зеркально.

Помимо этого, ранее объявленные учения с нестратегическим ядерным оружием нужно рассматривать в контексте недавно прозвучавших заявлений западных политиков и действий стран Североатлантического альянса, которые направлены на усиление давления на РФ и создание угроз ее безопасности, заявили в ведомстве.

В частности, речь идет о словах французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину военных из его страны и других государств – членов НАТО, говорится в материале.

В МИД РФ также отметили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. В ведомстве уточнили, что именно эти самолеты длительное время были в основе авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях Альянса.

Ранее российское дипведомство выразило протест британскому послу в Москве Найджелу Кейси после слов министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с использованием оружия собственного производства.

По информации МИД РФ, Россия может ответить на атаку Киева и выбрать своей законной целью любые военные объекты и технику Соединенного Королевства на Украине и за ее пределами.