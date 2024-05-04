Захарова заявила, что НАТО всерьез готовится к конфликту с РФ

Фото: depositphotos/borkus

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 указывают на то, что Альянс всерьез готовится к потенциальному конфликту с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, об этом откровенно говорят и высокопоставленные натовские представители, в частности, глава Военного комитета Альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Дипломат подчеркнула, что по сценарию НАТО с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против РФ.

Захарова также назвала дезинформацией обвинения в адрес России, которая якобы проводит гибридные атаки против стран НАТО.

"Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего – дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", – заявила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что польская армия массово перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.