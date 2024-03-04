В МИД РФ назвали провокационными учения НАТО с участием Финляндии и Швеции

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Россия внимательно следит за учениями НАТО Nordic Response 24 с участием Финляндии и Швеции и считает их провокационными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Военные следят, для этого имеются все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер", –цитирует его ТАСС.

Между тем политолог Геворг Мизарян в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Североатлантический альянс создали не для противодействия РФ, а для контроля США над Европой. Это нужно Вашингтону для того, чтобы тянуть из европейских стран деньги, поскольку американская экономика не может существовать иначе, уверен он.

Второй причиной создания Альянса политолог назвал необходимость европейских ресурсов США для противостояния с Китаем.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.

