Президент Латвии заявил, что НАТО продолжает существовать из-за России

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс был основан, существует и будет существовать из-за России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом Ринкевичс прокомментировал слова Илона Маска, который усомнился в необходимости существования НАТО после 1991 года, когда распался противоборствующий блок – Организация Варшавского договора (ОВД).

В своей публикации латвийский президент также заявил, что Россия является "врагом свободного мира".

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и Североатлантического альянса.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что Остин "не до конца" понимает, о чем говорит. Пушков уверен, что на Западе уже начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с РФ из-за Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным заявление Ллойда Остина и отметил, что подобные слова из-за океана говорят о том, что Штаты считают Украину своей территорией.