Заявление Пентагона показывает, что НАТО считает Украину своей территорией – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственным заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины повлечет за собой конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией.

По его мнению, такие заявления из-за океана говорят о том, что Штаты считают Украину своей территорией. Он также отметил, что эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности.

"А главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО", – подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что это лишь подтверждает правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением РФ и НАТО. По его словам, если украинская армия проиграет, то Россия "не остановится".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Остина, назвала Вашингтон агрессором. Она задалась вопросом, являются ли такие слова угрозой РФ или же это "попытка придумать отговорку" для Владимира Зеленского.

