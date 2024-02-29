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Вашингтон является агрессором, теперь все это видят, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сказал, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО.



"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно", – написала она в ответ на заявления шефа Пентагона.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, прямое столкновение Североатлантического альянса и России в лучшем случае грозит распадом Альянса, а в худшем – завершится ядерной войной и апокалипсисом.

"Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов – трагичными", – сказал Слуцкий в беседе с РИА Новости.

По его словам, заявление Остина является манипуляцией на грани адекватности.

В случае реального конфликта, уверены журналисты одного из азиатских СМИ, Североатлантический альянс может столкнуться с проблемами снаряжения своих войск. По их словам, сейчас у НАТО нет ни запасов, ни производственных мощностей для обеспечения длительной современной войны.